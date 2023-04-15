الدوري الألماني: دورتموند يسدي خدمة لبايرن بتعثره أمام شتوتغارت عقب تعادل البافاري

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى بايرن ميونيخ على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم بهدف لمثله، بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شتوتغارت الذي عاد من بعيد وفرض التعادل بثلاثة أهداف لمثلها على ضيفه بوروسيا دورتموند على الرغم من النقص العددي في صفوفه.

ودخل بايرن اللقاء على خلفية هزيمته المذلة في منتصف الأسبوع على أرض مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعله مهدداً بتوديع البطولة القارية، بعدما سبق له أن خرج أيضاً من ربع نهائي مسابقة الكأس على يد فرايبورغ بالخسارة على أرضه بهدفين لهدف في ثاني اختبار له بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل، وفق «فرانس برس».

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خسر بايرن بعد أربع مباريات من إقالة مدربه السابق يوليان ناغلسمان وتعيين توخيل، رهانه على تحقيق الثلاثية حيث لم يعد في متناوله سوى لقب الـ«بوندسليغا» إلا في حال حقق معجزة العودة من بعيد الأربعاء حين يستضيف سيتي على «أليانز أرينا» في الإياب.

مشوار الاحتفاظ باللقب

ويبدو أن مشوار بايرن نحو الاحتفاظ بلقب الدوري لن يكون سهلاً على الإطلاق لكنه نجح السبت على أقله في البقاء أمام دورتموند، الخاسر أمام غريمه البافاري في أول مباراة للأخير بقيادة مدرب الفريق الأصفر والأسود السابق توخيل، مستفيداً من الروح القتالية لشتوتغارت الذي عوض تخلفه بهدفين نظيفين ثم بهدف في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل على ضيفه دورتموند رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 39.

وبقي بايرن بهذا التعادل الذي يضيفه توخيل إلى بدايته المخيبة مع العملاق البافاري، متقدماً في الصدارة بفارق نقطتين عن دورتموند قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

وخاض بايرن اللقاء بغياب المهاجم السنغالي ساديو مانيه الموقوف من قِبل النادي بعد ضربه زميله لوروا سانيه وإسالة الدم من شفته بعد الخسارة أمام سيتي.

مواجهة دورتموند

وبدا أن دورتموند سيستفيد تماماً من تعادل بايرن مع هوفنهايم القادم إلى ميونيخ على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية في أطول سلسلة له منذ أغسطس وذلك بفضل مدربه الجديد الأميركي من جذور إيطالية بيليغرينو «رينو» ماتاراتسو.

لكن الفريق الأصفر والأسود فرّط بتقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول ثم اعتقد أنه خطف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل الأميركي جيوفاني رينا، لكن البديل الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا أنقذ نقطة ثمينة جداً لفريقه المهدد بالهبوط بإدراكه التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.