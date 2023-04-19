دوري السلة الأميركي: بوكر يقود صنز لمعادلة كليبرز

القاهرة - بوابة الوسط

تعملق نجم فينيكس صنز ديفن بوكر أمام لوس أنجليس كليبرز، وقاد فريقه للفوز بـ123 نقطة مقابل 109 نقاط الثلاثاء، في ثاني مواجهة بينهما في الدور الأول من «البلاي أوف» في المنطقة الغربية، فارضا التعادل بنتيجة واحد لواحد في المباريات ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

سجل بوكر 18 نقطة في الربع الثالث من إجمالي 38 نقطة، ليقود صنز إلى قلب تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الثاني أمام كليبرز إلى فوز مستحق رغم جهود نجم الأخير كواهي لينارد الذي سجل 31 نقطة، إلا انها لم تحل دون خسارة الفريق الضيف، حسب «فرانس برس».

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وألحق كليبرز خسارة مفاجئة بصنز على أرضه في المواجهة الأولى بينهما من أصل سبع مباريات ممكنة الأحد، وبدا أنه على المسار الصحيح لتجديد فوزه والتقدم 2- صفر بعدما تقدم بـ49 نقطة مقابل 36 نقطة قبل خمس دقائق من صافرة نهاية الربع الثاني.

دورانت وبول قلبا النتيجة

غير أن كيفن دورانت الذي سجل 25 نقطة والمخضرم كريس بول الذي سجل 16 نقطة، إلى جانب ديفن بوكر أعادوا البريق إلى صنز في الدقائق الأخيرة للشوط الأول وقلصوا الفارق مع كليبرز، في حين سجل بوكر رمية ثلاثية معادلاً النتيجة بـ59 نقطة مقابل 59 نقطة قبل الاستراحة.

وتسلم بوكر زمام الأمور في الربع الثالث، فسجل من جميع الاتجاهات وقاد فريقه للتقدم بـ92 نقطة مقابل 87 نقطة قبل الربع الأخير، الذي أنهاه صنز لصالحه.