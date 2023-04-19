دوري السلة الأميركي إيقاف درايموند غرين وغيابه عن المواجهة الثانية أمام كينغز

القاهرة - بوابة الوسط

يفتقد غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، إلى جهود نجمه درايموند غرين في مباراته الثالثة أمام ساكرامنتو كينغز ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب إيقافه مباراة من قبل الرابطة جراء طرده في المباراة الثانية، الإثنين.

وأفادت رابطة الدوري في بيان «الإيقاف يستند جزئياً إلى أفعال غير رياضية سابقة قام بها غرين»، وفق «فرانس برس».

وطُرد غرين خلال الربع الأخير من المباراة الثانية بعدما داس على الليتواني دومانتاس سابونيس الذي كان ممددا على الأرض، علماً بأن الأخير عمد إلى مسك غرين بأحد كاحليه.

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ودافع غرين عن نفسه بعد المباراة، قائلا «كان عليّ أن أضع قدمي في مكان ما، فأنا لست اللاعب الأكثر مرونة، ولم أستطع أن أضع قدمي أبعد من ذلك» على صدر سابونيس.

الأكثر إثارة للجدل

ويُعتبر غرين البالغ 33 عاما أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري، إذ غالبا ما تعبّر جماهير الفرق المنافسة التي يعشق استفزازها عن كرهها له، كما كانت الحال في ساكرامنتو، الإثنين.

وغالبا ما يراكم غرين الأخطاء الفنية أو يطرد، على غرار ما حصل في الموسم الماضي في الأدوار الإقصائية ضد ممفيس غريزليز أو في نهائي العام 2016 ضد كليفلاند كافالييرز بعد حركة سيئة على نجمه حينها ليبرون جيمس.