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دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف يحقق أول ألقابه في «الماسترز»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 07:53 مساء
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف يحقق أول ألقابه في «الماسترز»
أندري روبليف يحتفل بفوزه بجائزة مونتي كارلو للتنس، 16 إبريل 2023. (الإنترنت)
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حقق الروسي أندري روبليف المصنف سادسًا عالميًا أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الأحد بلقب دورة مونتي كارلو على حساب الدنماركي هولغر رونه التاسع بسبعة لخمسة وستة لاثنين وسبعة لخمسة.

وبعد أن خسر نهائيين سابقين في دورات الماسترز، حقق روبليف عن 25 عامًا اللقب الأكبر في مسيرته بعد أن حل وصيفًا في مونتي كارلو 2021 وسينسيناتي في العام ذاته، وفق «فرانس برس».

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وهذا اللقب الأول للروسي هذا العام في محاولته الثانية بعد أن خسر نهائي دورة دبي أمام مواطنه دانييل مدفيديف، ليرفع عدد ألقابه الاجمالية الى 13.

قال بعد الفوز «لا أعرف ماذا أقول ... في المجموعة الثالثة، اعتقدت في وقت ما أنه لم يعد لديّ أي فرصة للفوز. تأخرت بأربعة أشواط لواحد، ثم أنقذت كرة لخسارة إرسالي واعتقدت أنه ما من فرصة لدي، لكن فعلتها».

الاستسلام ليس في النهائي
وتابع «لا أعرف كيف فعلت ذلك، عدت. حاولت اللعب حتى النهاية لأنني استسلمت قليلا في آخر نهائيين لي في الماسترز. هذه المرة، قلت لنفسي إنه حتى لو كان عليّ الخسارة، على الأقل يجب أن أقاتل حتى النهاية».

أما رونه ابن الـ19 عامًا فكان يسعى نحو لقبه الثاني في الماسترز بعد أن حقق لقب دورة باريس-بيرسي العام الماضي على حساب الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش.

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