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دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف يقلب تأخره أمام فريتز ويبلغ النهائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 07:38 مساء
دورة مونتي كارلو للتنس: روبليف يقلب تأخره أمام فريتز ويبلغ النهائي
الروسي أندري روبليف يصل نهائي مونتي كارلو للتنس، 15 إبريل 2023. (الإنترنت)
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قلب الروسي أندري روبليف المصنف خامساً خسارته المجموعة الأولى أمام الأميركي تايلور فريتز إلى فوز بـ(سبعة لخمسة) و(ستة لواحد) و(ستة لثلاثة) السبت، ليبلغ المباراة النهائية لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للماسترز في كرة التنس في مباراة توقفت لساعة و45 دقيقة بسبب الأمطار.

ويلتقي روبليف في المباراة النهائية مع الفائز من الإيطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه، حسب «فرانس 24».

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وأحرز روبليف 12 لقباً خلال مسيرته بينها ثلاثة ألقاب على الملاعب الترابية.

الأمل في اللقب
ويأمل روبليف أن يحالفه الحظ هذه المرة بإحراز اللقب، خلافاً لخسارته النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2021.

وقال روبليف «كان الأمر في غاية الصعوبة لا سيما في وجه منافس قوي».

وأضاف «كانت الصعوبة من الناحية الذهنية لأنني كنت أفكر إذا ما كنت سأحصل على فرص أمامه. بدأت بشكل جيد وكسرت إرساله لكنه عاد وانتزع إرسالي».

وختم «في النهاية خضنا مباراة رائعة وأنا سعيد بالفوز».

كسر إرسال المنافس
في المجموعة الأولى وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الإرسال، نجح فريتز في حسمها بعد أن كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر.

وضرب روبليف بقوة في المجموعة الثانية وحسمها في صالحه بسهولة بستة لواحد.

وفي مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدم روبليف بثلاثة أشواط لاثنين عندما توقفت المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارة قبل أن يستأنفها اللاعبان وسط سيطرة للروسي الذي أنهاها لصالحه، حاسماً اللقاء في ساعتين وسبع دقائق.

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