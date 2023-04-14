دورة مونتي كارلو للتنس: فريتز يلحق بروبليف في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

جرد الأميركي تايلور فريتز المصنف ثامنا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من لقبه بطلا لدورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة التنس في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه في المجموعتين بستة لاثنين وستة لأربعة الجمعة في ربع النهائي.

وحسم فريتز المجموعة الأولى في صالحه بسهولة بستة لاثنين في 33 دقيقة، ثم كسب الثانية 6-4 في 37 دقيقة، وهو الفوز الأول لفريتز على تسيتسيباس في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، ويتأهل لنصف نهائي البطولة، حسب «فرانس برس».

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وفقدت دورة مونتي كارلو بطلها ومصنفها الثاني بعد 24 ساعة على خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول من ثمن النهائي بخسارته أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر.

وضرب فريتز موعدا في دور الأربعة مع الروسي أندري روبليف الخامس والفائز على الألماني يان- لينارد شتروف الصاعد من التصفيات بستة لواحد وسبعة لستة.

الفوز الثالث

وأنهى روبليف المباراة في صالحه في ساعة و39 دقيقة محققا فوزه الثالث على شتروف في خمس مباريات بينهما.

ويلعب لاحقا الروسي الآخر دانييل مدفيديف الثالث مع الدنماركي هولغر رونه السادس، والإيطالي يانيك سينر السابع مع مواطنه لورنتسو موزيتي السادس عشر.