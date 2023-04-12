دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق إي سي ميلان الإيطالي الفوز على ضيفه نابولي بهدف نظيف على ملعب «سان سيرو» ضمن مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

ووضع ميلان إحدى قدميه في الدور نصف النهائي بفضل هدف الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي سجل لفريقه في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليكرر ميلان ما فعله قبل أسبوع، حينما فاز على نابولي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي، في انتظار ما ستسفر عنه موقعة الإياب بدوري الأبطال على أرض نابولي.

وأعلن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي قبل المباراة غياب مهاجم الفريق وهداف الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين عن المواجهة، التي دخلها ميلان بهدف الفوز فقط لإنقاذ موسمه بعد خروجه من المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، فيما تتبقى له بطولة دوري الأبطال للمنافسة عليها.

- دوري أبطال أوروبا: قمة إيطالية خالصة بين ميلان ونابولي.. الليلة

وستقام مباراة العودة بعد أسبوع في ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» معقل نادي نابولي، الذي يأمل في تخطي عقبة ميلان والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.