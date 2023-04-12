دوري أبطال أوروبا: قمة إيطالية خالصة بين ميلان ونابولي.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف مساء الليلة في التاسعة مساء فريق إي سي ميلان الإيطالي ضيفه نابولي الإيطالي على ملعب «سان سيرو» ضمن مواجهة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويرغب ميلان في تكرار نتيجة لقاء الدوري بين الفريقين قبل أسبوع، التي انتهت بتفوق ميلان برباعية نظيفة، واستغلال خوضه المواجهة على أرضه، قبل الانتقال إلى جنوب إيطاليا، بينما نابولي الذي اقترب من لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزانته منذ 1990، يأمل في الوصول إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لنادي الجنوب، وفق «كالتشيو ميركاتو».

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أعلن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي غياب مهاجم الفريق وهداف الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين عن المواجهة، التي يدخلها ميلان بهدف الفوز فقط، لإنقاذ موسمه بعد خروجه من المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، فيما تتبقى له بطولة دوري الأبطال للمنافسة عليها.

وستقام مباراة العودة بعد أسبوع في ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» معقل نادي نابولي، الذي يأمل في تخطي عقبة ميلان والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.