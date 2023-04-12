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سابيتزر يأمل في الاستمرار واليونايتد يرحب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 08:36 مساء
سابيتزر يأمل في الاستمرار واليونايتد يرحب
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مارسيل سابيتزر. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الصحفي الإيطالي في شبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو، أن متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ الألماني مارسيل سابيتزر الذي يلعب معارا في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيد بالبقاء في «أولد ترافورد»، ويأمل في استكمال مشواره مع «الشياطين الحمر».

وقال رومانو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «سابيتزر سعيد ويريد البقاء، مانشستر يونايتد سعيد جدا بتأثيره، بايرن كذلك لن يمانع في التخلي عن لاعبه».

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وتابع فابريزيو رومانو: «اللاعب لم يغير خططه أبدا، لقد أظهر رغبته منذ مارس الماضي، ينتظر الحديث مع مدرب بايرن الجديد توماس توخل بشأن مستقبله».

مانشستر لن يتفاوض قبل الصيف
وأكد الصحفي الإيطالي أن مانشستر يونايتد لن يفتح قنوات المفاوضات مع بايرن بشأن اللاعب النمساوي قبل نهاية الموسم، منتظرا رأي المدرب توخل حول مستقبل اللاعب.

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