سابيتزر يأمل في الاستمرار واليونايتد يرحب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الصحفي الإيطالي في شبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو، أن متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ الألماني مارسيل سابيتزر الذي يلعب معارا في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيد بالبقاء في «أولد ترافورد»، ويأمل في استكمال مشواره مع «الشياطين الحمر».

وقال رومانو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «سابيتزر سعيد ويريد البقاء، مانشستر يونايتد سعيد جدا بتأثيره، بايرن كذلك لن يمانع في التخلي عن لاعبه».

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وتابع فابريزيو رومانو: «اللاعب لم يغير خططه أبدا، لقد أظهر رغبته منذ مارس الماضي، ينتظر الحديث مع مدرب بايرن الجديد توماس توخل بشأن مستقبله».