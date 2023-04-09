مدافع بايرن: الجماعية سلاحنا أمام مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني أن اللعب كفريق هو أهم سلاح في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أن اللعب الجماعي هو الأفضل لمواجهة الفرق القوية.

ويحل بايرن ضيفًا على نظيره السيتي في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وفق ما نشرته «بيلد» الألمانية.

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قال دي ليخت: «مانشستر سيتي فريق قوي للغاية يتمتع بالكثير من الجودة. سيكون من المهم أن نفعل كل شيء معًا».

الدفاع كفريق

وأردف المدافع الهولندي: «لقد دافعنا كفريق ضد باريس سان جيرمان، ضد كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار».

واختتم: «من الصعب دائمًا بموقف واحد ضد واحد أمام مثل هؤلاء اللاعبين، إذا لعبنا بذكاء كفريق أمام مانشستر سيتي، فكل شيء ممكن».