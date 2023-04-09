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كوليبالي: أرغب في رد الجميل لتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 04:54 مساء
كوليبالي: أرغب في رد الجميل لتشيلسي
لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي كاليدو كوليبالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أن عليه رد الجميل لفريقه بعد أن قرر التعاقد معه في الصيف الماضي، مؤكدًا أنه يواصل العمل للوصول للجاهزية اللازمة.

وقال كوليبالي في تصريحات صحفية لجريدة«ذا تايمز» اليوم الأحد: «اتخذ تشيلسي قرارًا كبيرًا بالتعاقد معي - وهناك رغبة كبيرة في رد الجميل. أريد أن أكون جزءًا من هذا النادي لسنوات عديدة».

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وأردف: «أعلم أنني لست في 100% من مستواي، ولكن أعتقد أنني قريب من الوصول، أعمل على استعادة لياقتي».

مستقبل غراهام بوتر
وعن مدرب الفريق السابق غراهام بوتر الذي أقيل من مهمة تدريب الفريق على خلفية النتائج السيئة، قال السنغالي: «سيكون لديه مستقبل عظيم، إنه مدرب رائع ولديه أفكار عظيمة، أتمنى له التوفيق مستقبلًا».

انتقل كاليدو كوليبالي نحو العاصمة لندن في صيف 2022، قادمًا من صفوف نادي نابولي الإيطالي، بعد أن قرر المدافع السنغالي خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

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