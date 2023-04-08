فرانك لامبارد: لم أتوقع حل مشكلات تشيلسي في لقاء واحد

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد على أول خسارة له مع فريقه، موضحاً أنه لم يتوقع حل مشكلات الفريق في لقاء واحد، مؤكداً أنه لم يعمل بعد مع اللاعبين ولم يلقنهم أفكاره.

قال لامبارد: «لقد حدث الكثير من التغيير وهذا ليس عذراً ولكن يجب أن تتحسن الأمور وأعتقد أن الأداء لخّص كل شيء»، وفق ما نشرته «بي بي سي».

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وتعرض تشيلسي للخسارة بهدف نظيف اليوم السبت أمام نظيره وولفرهامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

وتابع: «يجب أن أفهم ذلك. يجب أن تتعود على الفوز وتجعله عادة، أشعر بخيبة أمل لأنني لم أستطع منح الفوز لجماهير تشيلسي».

حل مشكلات تشيلسي

وأردف: «أنا في مهمة كبيرة.. تشيلسي ليس في المكان الذي يريد أن يتواجد به، هناك دومًا سبب لذلك، ولم أتوقع حل كل شيء في يوم واحد».

ويستعد النادي اللندني لزيارة ملعب «سانتياغو بيرنابيو» الثلاثاء لمواجهة عملاق إسبانيا ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.