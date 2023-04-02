رسميا.. إقالة غراهام بوتر من منصبه كمدرب لتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، إقالة مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفًا للألماني توماس توخل.

وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين لصفر أمس السبت، ما جعله قابعًا في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق «فرانس برس».

المساعد موقتًا

وقال النادي في بيان «يعلن تشيلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي»، كاشفًا أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتًا.

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أشارت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي اختار خليفة للمدرب الحالي للفريق غراهام بوتر، موضحة أن النادي استقر على الألماني يوليان ناغلسمان.