إدارة تشيلسي معجبة بناغلسمان وتفكر في إقالة بوتر

القاهرة - بوابة الوسط

أشارت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي اختار خليفة للمدرب الحالي للفريق غراهام بوتر، موضحة أن النادي استقر على الألماني يوليان ناغلسمان.

ويعاني النادي اللندني من تراجع كبير في المستوى هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأكد رومانو أن غراهام بوتر يعاني من ضغط كبير حاليًا فيما يخص مستقبله داخل «ستامفورد بريدج»، ومن المقرر أن تعقد إدارة النادي اجتماعًا عاجلًا لحسم مصير المدرب مع الفريق.