«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»

القاهرة - بوابة الوسط

جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دولة إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال «تحت 20 عاما» المقررة بين 20 مايو و11 يونيو، بسبب مشكلة سياسية حالت دون إجراء القرعة.

وقال «فيفا» في بيان الأربعاء «سيجرى الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير»، مشيرا إلى «عقوبات» محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة، وفق «فرانس برس».

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وألغيت القرعة المقرّر إقامتها الجمعة المقبلة، بسبب دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد إسرائيل من البطولة المقامة في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً.

مناقشات مع «فيفا»

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه سيرسل رئيس اتحاد كرة القدم إريك توهير، الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، لإجراء محادثات مع مسؤولي فيفا، قائلا: «أرسلت رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير للقاء «فيفا» من أجل التوصل لأفضل حلّ».

وكشف مسؤولون أن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد إسرائيل وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.