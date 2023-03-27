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إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية محطمة على أقدام كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 01:33 مساء
إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية محطمة على أقدام كريستيانو
مباراة المنتخب الإيطالي لكرة القدم في تصفيات أوروبا. (إنترنت)
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أنهى منتخب إنجلترا النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بالفوز على أوكرانيا (2-0)، الأحد على ملعب ويمبلي في لندن، فيما حققت إيطاليا حاملة اللقب فوزها الأول بتفوقها على مضيفتها مالطا بالنتيجة ذاتها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وواصل كريستيانو رونالدو تحطيم رقمه القياسي بإحرازه هدفين عندما قاد منتخب بلاده البرتغال، الأحد، للفوز بستة أهداف مقابل لا شيء على لوكسمبورغ.

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واصل كريستيانو رونالدو تحطيم رقمه القياسي بإحرازه هدفين عندما قاد منتخب بلاده البرتغال للفوز بستة أهداف مقابل لا شيء على لوكسمبورغ، وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، فيما حققت إيطاليا حاملة اللقب فوزها الأول بتفوقها على مضيفتها مالطا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حسب «فرانس برس».

عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) رصيده من الأهداف الدولية، ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفه لوكسمبورغ بسداسية نظيفة الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف العام 2024.

وكان رونالدو سجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده (4-صفر) الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، قبل أن يعززه مساء الأحد برفعه إلى 198 مباراة.

وتطلعت إيطاليا حاملة اللقب للعودة إلى المسار الصحيح، بعد الخسارة (2-1) أمام ضيفتها إنجلترا في بداية مشوارها في التصفيات يوم الخميس الماضي. وفازت إنجلترا بسهولة (2-صفر) على أوكرانيا، ليحكم فريق المدرب غاريث ساوثجيت قبضته على صدارة المجموعة.

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