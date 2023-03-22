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رودريغو: ممتن للجماهير المغربية على الاستقبال الحافل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 10:45 مساء
رودريغو: ممتن للجماهير المغربية على الاستقبال الحافل
لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل رودريغو سيلفا. (أرشيفية: الإنترنت)
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عبّر الدولي البرازيلي رودريغو سيلفا لاعب ريال مدريد الإسباني عن امتنانه الكبير للجماهير المغربية على الاستقبال الحافل لبعثة منتخب بلاده.

وقال رودريغو في تصريحات صحفية اليوم: «أنا سعيد للغاية بالتواجد مع منتخب بلادي في المغرب، وسعيد كذلك بحفاوة الترحاب هنا»، وفق موقع «لي 360» المغربي.

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وأضاف: «أشعر بالحماس لبدء مهمة جديدة مع المنتخب، أمامنا رحلة طويلة حتى كأس العالم المُقبلة، سنخوض الكثير من المباريات».

واختتم «أشعر بالفخر بعد استقبالنا بحفاوة كبيرة من الشعب المغربي. الناس لديهم عاطفة كبيرة تجاه منتخب البرازيل ونحاول رد الجميل إليهم».

غيابات البرازيل
ويغيب عن المنتخب البرازيلي المدافع ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان، والمهاجم ريتشارليسون لاعب توتنهام الإنجليزي.

بينما سيخوض المنتخب المغربي الحائز على المركز الرابع في مونديال قطر، أول لقاء بعد هذا الإنجاز التاريخي.

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