ملعب شهداء بنينا «فأل خير» على المريخ السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن المريخ السوداني من حصد النقطة الخامسة له في مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله على ملعب شهداء بنينا اليوم الجمعة أمام الترجي التونسي بهدفٍ لمثله.

واستطاع المريخ حصد جميع نقاطه في هذه النسخة من البطولة على ملعب شهداء بنينا، إذ تعادل في أول جولة أمام الزمالك المصري، قبل أن يهزم شباب بلوزداد بهدف نظيف، واليوم تعادل مع الترجي التونسي، ليحصد خمس نقاط في مشواره، بينما لم يحقق أي نقطة خارج ملعبه.

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وتُقام على ملعب شهداء بنينا لقاءات فريق المريخ، الذي اختاره لإقامة مبارياته الأفريقية، على إثر حرمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي المريخ من إقامة مباريات على ملاعبه بالسودان، والذي لا يُحقق معايير الجودة والسلامة التي حددها الاتحاد.

وتقدّم الترجي في المواجهة أولا عن طريق لاعبه محمد علي بن حمودة في الدقيقة 23، إلا أن المريخ أدرك التعادل القاتل في الدقيقة 90 من علامة الجزاء، بعد طرد لاعب المريخ رائد بوشنيبة في الدقيقة 88.