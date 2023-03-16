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الترجي التونسي يصل بنغازي لملاقاة المريخ السوداني في الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:57 مساء
الترجي التونسي يصل بنغازي لملاقاة المريخ السوداني في الأبطال
لاعب الترجي حمدو الهوني يصل مدينة بنغازي، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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وصلت، أمس الأربعاء، بعثة فريق الترجي التونسي إلى مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة.

وتمكن المريخ من حصد أربع نقاط على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، إثر تعادل مع الزمالك وفوز على شباب بلوزداد، وهي حصيلة نقاطه في المجموعة، إذ لم يحقق أي نقطة خارج أرضه خلال مشواره في البطولة الحالية.

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وتقام على ملعب شهداء بنينا لقاءات المريخ السوداني، الذي اختاره لإقامة مبارياته الأفريقية، على إثر حرمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي المريخ من إقامة مباريات على ملاعبه بالسودان، والذي لا يحقق معايير الجودة والسلامة التي حددها الاتحاد.

مواجهة بلوزداد والزمالك
على الجانب المقابل، يستضيف شباب بلوزداد نظيره الزمالك المصري في الجزائر على أرضية ملعب 5 يوليو، وعينه على ملاحقة الترجي، وتأمين المركز الثاني المؤهل للدور المقبل، بينما يرغب الزمالك في تصحيح أوضاعه بالمجموعة، والعودة إلى المنافسة من جديد، بعد حصده ثلاث نقاط مهمة الجولة الماضية أمام الترجي.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بتسع نقاط، بينما أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد بست نقاط، الذي تنتظره مواجهة حاسمة أمام الزمالك صاحب الأربع نقاط، متساويا مع المريخ صاحب المركز الأخير.

استقبال بعثة الترجي التونسي في مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
استقبال بعثة الترجي التونسي في مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من وصول بعثة الترجي التونسي إلى مطار بنغازي، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
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