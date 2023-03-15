بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني استمراره مع ناديه لمدة عام إضافي، إذ ينتهي عقده الصيف المقبل، على الرغم من العروض السعودية التي وصلت اللاعب.

وأكد فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية «بفيسبوك» أن كريم سيبقى مع الريال، وأضاف: «سيبقى حتى يونيو 2024 وسيكون جزءًا من المشروع للموسم المقبل، إنها مسألة وقت فقط، وسيعلن النادي الملكي بقاء مهاجمه».

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وينتهج ريال مدريد سياسة في تجديد عقود لاعبيه المخضرمين، إذ يقدم لهم عروض التجديد لموسم واحد فقط، ويتم مراجعة الأمر في نهاية كل عام، وفي حالة قرر المدرب استمرار اللاعب وأبدى اللاعب مرونة في التفاوض مع النادي، يتم تجديد عقده.