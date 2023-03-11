ديشامب: ليس لدي مشكلة مع زيدان أو بنزيمة ومبابي «خارق»

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم حوارًا مطولًا مع يومية «لوبارزيان» الفرنسية، نشر اليوم تطرق فيه إلى قضية كريم بنزيما ووجود مشاكل بينه وبين زين الدين زيدان، كما تحدّث عن فتى فرنسا الأول كيليان مبابي.

ويُعد هذا الحوار الأول من نوعه منذ نهاية كأس العالم. فيما جاء بعد أيام من استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت من منصبه والذي كان يُعتبر من بين المقربين من ديشامب، وفق «فرانس برس».

«هذا قراره. أحترمه وأتفهمه»

وبشأن الجدل الذي وقع حول كريم بنزيمة، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022، والذي غادر المنتخب بسبب الإصابة، قدم ديشامب روايته الخاصة قائلا: «التحق كريم بالمنتخب في 14 نوفمبر بعد فترة لم يكن يلعب فيها كثيراً. تابع برنامجاً تدريبياً خاصاً وفردياً. لكنه أصيب خلال التدريبات. وذهب إلى مستشفى سبيتار بالدوحة للقيام بفحوصات طبية رفقة طبيب المنتخب الفرنسي».

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وتابع ديدييه ديشامب: «ذهبت إلى غرفة كريم بنزيمة برفقة طبيب المنتخب الفرنسي في منتصف الليل مباشرة بعد عودته من المستشفى. كان حزيناً وقال لنا لقد انتهى كل شيء. بقيت معه عشرين دقيقة ثم قلت له لا تستعجل. حاول أن تنظم عودتك إلى إسبانيا مع منسق المنتخب الفرنسي. لكن عندما استيقظت في اليوم التالي، علمتُ أنه غادر الفندق. هذا كان قراره. أحترمه وأتفهمه».

فيما نفى ديشامب وجود مشكلة تتعلق باسم كريم بنزيمة في المنتخب. «لا أدرى من سوّق هذه الاشاعات. فالبسمة التي عادت إلى أوجه اللاعبين ليس سببها رحيل كريم بل النتائج الإيجابية التي تحصلنا عليها».

ديشامب ينفى وجود أية مشكلة مع زيدان

وفيما يتعلق بالمنافسة بينه وبين زين الدين زيدان، أكد ديشامب أنه ليس هو ولا زيدان اللذان خلقا هذه المنافسة، بل الوضع، مشيرًا أنه «ليس لديه أي مشكلة مع ذلك بما أن هناك احتراماً متبادلا فيما بيننا».