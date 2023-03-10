دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق ميلووكي باكس، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه التاسع عشر في آخر 20 مباراة بتفوقه على ضيفه بروكلين نتس بنتيجة 118 هدفا مقابل 113، رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في مليووكي، تألق بروك لوبيز بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و9 اعتراضات دفاعية «بلوك»، ليقود باكس إلى تعزيز صدارته للمنطقة الشرقية بـ37 فوزاً في 66 مباراة، وذلك بمساعدة بوبي بورتيس الذي سجل 28 نقطة مع 13 متابعة، وفق «فرانس 24».

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وفيما افتقد باكس عملاقه اليوناني أنتيتوكونمبو بسبب الإصابة للمباراة الثانية توالياً، فإن نتس خاض اللقاء بتشكيلة غاب عنها نيك كلاكستون وكام جونسون ورويس أونيل والأسترالي بن سيمونز للإصابة، وسبينسر دينويدي من أجل بعض الراحة.

ووحدهما ميكال بريدجز ودوريان فيني سميث شاركا من التشكيلة الأساسية التي تغلبت على هيوستن روكتس قبل يومين، لكن أياً منهما لم يتواجد في أرض الملعب لأكثر من 12 دقيقة بعدما قرر المدرب جاك فون تخفيف العبء عنهما.

نتس تمكن من مجاراة باكس

ورغم ذلك، تمكن نتس من مجاراة مضيفه بعدما عوض تخلفه بـ24 نقطة مقابل 46 لمضيفه في بداية اللقاء، وصولاً إلى تقليص الفارق لنقطتين فقط 97 مقابل 99 نقطة.

لكن العودة لم تكتمل رغم جهود الأسترالي باتي ميلز الذي سجل 23 نقطة، وزميله كام توماس مسجل 21 نقطة، ودرو سميث الذي سجل 17 نقطة، ليتلقى الضيوف هزيمتهم التاسعة والعشرين مقابل 37 فوزًا في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ«بلاي أوف» في المنطقة الشرقية.