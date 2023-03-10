  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 05:16 مساء
دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية
لقطة من مواجهة ميلووكي باكس وضيفه بروكلين نتس بالدوري الأميركي لكرة السلة، 10 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق ميلووكي باكس، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه التاسع عشر في آخر 20 مباراة بتفوقه على ضيفه بروكلين نتس بنتيجة 118 هدفا مقابل 113، رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في مليووكي، تألق بروك لوبيز بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و9 اعتراضات دفاعية «بلوك»، ليقود باكس إلى تعزيز صدارته للمنطقة الشرقية بـ37 فوزاً في 66 مباراة، وذلك بمساعدة بوبي بورتيس الذي سجل 28 نقطة مع 13 متابعة، وفق «فرانس 24».

- دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
- دوري السلة الأميركي: بولز ينهي سلسلة انتصارات ناغتس

وفيما افتقد باكس عملاقه اليوناني أنتيتوكونمبو بسبب الإصابة للمباراة الثانية توالياً، فإن نتس خاض اللقاء بتشكيلة غاب عنها نيك كلاكستون وكام جونسون ورويس أونيل والأسترالي بن سيمونز للإصابة، وسبينسر دينويدي من أجل بعض الراحة.

ووحدهما ميكال بريدجز ودوريان فيني سميث شاركا من التشكيلة الأساسية التي تغلبت على هيوستن روكتس قبل يومين، لكن أياً منهما لم يتواجد في أرض الملعب لأكثر من 12 دقيقة بعدما قرر المدرب جاك فون تخفيف العبء عنهما.

نتس تمكن من مجاراة باكس
ورغم ذلك، تمكن نتس من مجاراة مضيفه بعدما عوض تخلفه بـ24 نقطة مقابل 46 لمضيفه في بداية اللقاء، وصولاً إلى تقليص الفارق لنقطتين فقط 97 مقابل 99 نقطة.

لكن العودة لم تكتمل رغم جهود الأسترالي باتي ميلز الذي سجل 23 نقطة، وزميله كام توماس مسجل 21 نقطة، ودرو سميث الذي سجل 17 نقطة، ليتلقى الضيوف هزيمتهم التاسعة والعشرين مقابل 37 فوزًا في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ«بلاي أوف» في المنطقة الشرقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة ...
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟

«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟
د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من ...
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر
«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر
دورة ويلز الأميركية: موراي يبلغ الدور الثاني بصعوبة
دورة ويلز الأميركية: موراي يبلغ الدور الثاني بصعوبة
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة...
القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد والتزوير وإساءة الأمانة
القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد والتزوير وإساءة الأمانة...
دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية
دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة ......
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو...
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي ......
المزيد