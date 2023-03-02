ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت القيمة السوقية للاعبي فريق نابولي الإيطالي قرابة الضعف، وفق تقرير نشرته جريدة «كورييري ديلو سبورت».

وحسب الجريدة فإن قيمة لاعبي نابولي في سوق الانتقالات قد تضاعفت نتيجة ما يقدمه الفريق هذا الموسم محليا وقاريا، لترتفع من 408 ملايين يورو في الصيف المنصرم إلى قرابة 800 مليون يورو حاليا.

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وبعدما وقّع خفيتشا كفاراتسخيليا مع النادي الجنوبي الصيف الماضي مقابل عشرة ملايين يورو، باتت قيمة «كفارا» في سوق الانتقالات حالياً 120 مليون يورو، وفق تقديرات الجريدة.

قيمة أوسيمين

فيما وصلت قيمة المهاجم فيكتور أوسيمين إلى 150 مليون يورو، ولاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لاوبوتكا إلى 70 مليونا بعدما وصل في يناير 2020 مقابل 21 مليونا، والكوري الجنوبي مين جاي كيم وصلت قيمته إلى قرابة 60 مليونا بعدما كلف النادي 19 مليونا فقط الصيف الماضي.

في مدينة لم تحلم بالمجد منذ أيام أسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا الذي قاد النادي إلى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990، عاد الحماس إلى نابولي الذي يقدم مستويات استثنائية في جهتي الملعب كونه صاحب أفضل هجوم ودفاع بين الفرق العشرين في الدوري الإيطالي.

وسيشهد الصيف المقبل صراعا من كبار الأندية الأوروبية للظفر بخدمات لاعبي نابولي المتألقين هذا الموسم، والذين انتشرت الأخبار حول مستقبلهم من الآن.