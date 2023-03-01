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دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:49 مساء
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بتأهله إلى ربع نهائي دورة دبي للتنس، 1 مارس 2023. (الإنترنت)
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لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صعوبة تذكر كي يبلغ الدور ربع النهائي لدورة دبي الـ500 نقطة لكرة التنس، وذلك بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور بـ«ستة لاثنين» و«ستة لثلاثة» الأربعاء.

وخلافاً لمباراته الأولى ضد التشيكي توماس ماشاك إذ احتاج إلى ثلاث مجموعات للفوز، لم يجد ابن الـ35 عاماً مقاومة تذكر من المصنف 39 عالمياً، حاسماً اللقاء في ساعة و23 دقيقة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وقال «دجوكو» بعد اللقاء «كانت أمسية رائعة بالنسبة لي. اضطررت في الأمس إلى تقديم جهد مضاعف لتحقيق الفوز. اليوم كنت في قمة التركيز منذ البداية. لعبت كرة تنس أفضل بالتأكيد مما فعلت أمس».

معادلة رقم نادال
ويخوض الصربي دورة دبي بعد شهر على تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ومعادلته الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الإسباني رافايل نادال (22).

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