مدرب ميلان: مينيان سيعود لحراسة المرمى بعد التعافي

القاهرة - بوابة الوسط

سيعود الفرنسي الدولي مايك مينيان لحراسة مرمى ناديه ميلان الإيطالي، بعد غياب خمسة أشهر بسبب الإصابة، بحسب ما أعلن مدربه ستيفانو بيولي السبت، عشية مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي «سيريا أ».

وعانى مينيان من إصابة في ربلة الساق خلال فوز منتخب فرنسا على النمسا بـ«هدفين لصفر» في دوري الأمم الأوروبية سبتمبر الماضي، ما أجبره على الغياب عن مونديال قطر حيث كان من المتوقع أن يكون حارساً بديلاً للقائد هوغو لوريس، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

- نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

- الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت

قال بيولي لمراسلين عشية مباراة الأحد «سيلعب مايك غداً بين الخشبات. كان أفضل حارس الموسم الماضي، منحنا الكثير على جميع الأصعدة وفي ظروف متنوّعة».

تابع «لم يلعب منذ خمسة أشهر، لكنه جيّد على الصعيدين الجسدي والنفسي. كان مثل الأسد داخل القفص، هو متحمّس كثيراً».

مانيان أحد نجوم ميلان

وكان مينيان «27 عاماً» أحد نجوم ميلان في رحلته الناجحة نحو لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، الأول له منذ 2011، مقدماً مستويات لافتة مع «الروسونيري».

وأقر بيولي أن مهمة الدفاع عن لقب الدوري المحلي انتهت نظرا لفارق النقاط الـ18 الذي يفرّقه عن نابولي المتصدر، علماً أنه يحتل راهناً المركز الرابع ويحارب للتأهل مجدداً إلى دوري أبطال أوروبا.