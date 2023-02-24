نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى نابولي إلى الاقتراب خطوة إضافية من تحقيق حلمه بإحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 1990، وذلك حين يحل السبت ضيفا على إمبولي في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسيكون الفريق الجنوبي مرشحاً للعودة من ملعب مضيفه بالفوز الثامن توالياً في الدوري في ظل المعنويات المرتفعة جداً بعد نجاحه القارّي أيضاً في منتصف الأسبوع، حيث قطع أكثر من نصف الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه ذهاباً على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لصفر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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لكن المدرب لوتشانو سباليتي حذر بعد الفوز في ألمانيا من الغرور، قائلاً لدى سؤاله عما إذا كان فريقه ضمن منطقياً بلوغه ربع النهائي المسابقة القارية «إذا رأيت لاعبي فريقي يفكرون بهذه الطريقة، فلن يلعبوا بعد أن نعود إلى منازلنا. الغرور أكبر خطأ بالنسبة للاعبين».

وشدد: «يجب أن نحافظ على هدوئنا».

وبما أن الفريق الجنوبي يفتتح المرحلة السبت، فذلك يعني أنه سيبتعد في الصدارة بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني الذي يحل الأحد ضيفاً على بولونيا في مرحلة تتصدرها المواجهة الحامية بين ميلان حامل اللقب وضيفه أتالانتا الأحد.

معركة حامية جداً من أجل دوري الأبطال

وستكون مواجهة فريق المدرب ستيفانو بيولي مع أتالانتا هامة جداً في الصراع على المشاركة في دوري الأبطال، إذ يحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن ضيفه السادس في معركة من خمسة أضلاع «من دون احتساب نابولي»، كون إنتر الثاني لا يبتعد سوى ست نقاط عن أتالانتا وبينهما روما الثالث بنفس رصيد ميلان وجاره لاتسيو الخامس بفارق نقطتين عن حامل اللقب.

ويدخل أتالانتا موقعة «سان سيرو» بمعنويات مهزوزة بعد سقوطه في المرحلة الماضية على أرضه أمام ليتشي بهدفين لواحد، ما صبّ في صالح قطبي العاصمة روما ولاتسيو، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

مواجهة ميلان أصعب من إليتشي

وعن لقاء الأحد، قال مدرب أتلانتا «مواجهة ميلان ستكون أصعب من لقاء ليتشي، لكن كما أقول دائماً الأمور مرتبطة بالطريقة التي نبدأ بها المباراة. نعاني دائماً من الأهداف التي تدخل شباكنا في الدقائق الخمس الأولى».

وتمتد المرحلة حتى اليومين الأولين من الأسبوع المقبل حيث ستكون الفرصة قائمة أمام لاتسيو للتقدم على جاره روما حين يواجه ضيفه سمبدوريا الإثنين، فيما ينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى الثلاثاء ليحل ضيفاً على كريمونيزي.

يوفينتوس أمام تورينو

ويختتم يوفينتوس المرحلة مساء الثلاثاء على أرضه ضد جاره تورينو الذي يتخلف عن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بفارق نقطة فقط، وذلك نتيجة عقوبة 15 نقطة من رصيد «السيدة العجوز» لاتهامه بالتلاعب في البيانات المالية للاعبين.

ويدخل يوفينتوس الديربي بمعنويات مرتفعة جداً بعد تأهله الخميس إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ» بفوزه خارج الديار على نانت الفرنسي بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

الخروج من صدمة العقوبة

ويحاول يوفينتوس الخروج من صدمة العقوبة التي فرضت عليه وشق طريقه صعوداً نحو المقدمة، وقد أبلى جيداً في الآونة الأخيرة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية تخللها أيضاً بلوغ نصف نهائي الكأس على حساب لاتسيو، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وسيكون فريق أليغري أمام أسابيع قادمة هامة جداً، إذ يحل في المرحلة 25 ضيفاً على روما ثم يلتقي بعدها بمرحلتين بإنتر الذي سيكون خصمه أيضاً في نصف نهائي الكأس الذي يقام ذهابه في الرابع من أبريل وإيابه في 26 منه.