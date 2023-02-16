  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 04:59 مساء
الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت
لقطة من مواجهة سابقة بين ميلان ومونتسا بالدوري الإيطالي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يلتقي فريقا سيلفيو برلسكوني السابق والحالي وجهًا لوجه السبت عندما يحل ميلان على مونتسا الطامح لمواصلة مشواره الرائع في موسمه الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

لا يزال مونتسا الفريق الوحيد في «سيري أ» من دون خسارة في العام الحالي، ويستقبل ميلان على خلفية سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة متطلعا لتعزيزها وإلحاق المزيد من الضرر بالفريق الذي حقق مع برلوسكوني كل الألقاب الممكنة في حقبة ذهبية، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- صدام ناري يجمع ميلان بتوتنهام في معركة دوري الأبطال
- المدير الرياضي لميلان: نعمل على صفقة جديدة للياو.. لا جديد

يحتل فريق المدرب رافاييلي بالادينو المركز العاشر برصيد 29 نقطة بالتساوي مع يوفينتوس التاسع الذي أسقطه مونتسا ذهابا وإيابا هذا الموسم ويقدم كرة قدم تُنبئ ببقائه بين الكبار لفترة من الوقت.

منذ تولي بالادينو المهام في منتصف سبتمبر الماضي، فاز مونتسا بثماني مباريات في الدوري من أصل 16، بعد أن فشل سلفه في تحقيق ذلك في الست الأولى. ولو أن الموسم بدأ مع وصوله لكان يحتل راهنا المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن الرابع.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إنه يريد أن يسعى مونتسا للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل «وفي الذي يليه».

قد لا يكون من الحكمة التعويل كثيرًا على ما يقوله الرجل النافذ بالنظر إلى وعده بـ«حافلة مليئة بالنساء» إذا تغلب مونتسا على أحد الثلاثة الكبار في إيطاليا.

طموح النادي
لكن طموحه للنادي واضح وقد وضع الأموال في تصرفه؛ قدّر موقع «كالتشيو اي فينانتسا» المتخصص بالأمور المالية إنفاقه عبر شركة العائلة القابضة «فينيفيست» بمبلغ 116 مليون يورو في النادي الذي كان في الدرجة الثالثة عندما استحوذ عليه في 2018.

أوكل أمور الفريق إلى يده اليمنى أدريانو غالياني المنحدر من مونتسا، والذي بنى فريقًا فرض التعادل على ضيفه إنتر 2 - 2 الشهر الماضي بالإضافة إلى فوزه على يوفينتوس مرتين.

وبعد انتصاره على مضيفه بولونيا 1 - 0 في المرحلة الماضية، ستكون المهمة أصعب أمام ميلان المنتعش من فوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي 1 - 0 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ميلان العائد لسكة الانتصارات
كما أن لدى ميلان، الذي عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات على حساب تورينو بعد سلسلة كارثية شهدت على خمس مباريات من دون فوز في الدوري بالإضافة إلى خروجه من الكأس، طموح في المنافسة على مراكز دوري الأبطال.

سبق للروسونيري أن أسقط منافسه 4 - 1 على ملعب «سان سيرو» في المباراة الأولى التي جمعتهما.

يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 41 نقطة على غرار روما الرابع وأتالانتا الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
يوكيتش يقود دنفر ناغتس للفوز على دالاس مافريكس بـ«تريبل دابل»
يوكيتش يقود دنفر ناغتس للفوز على دالاس مافريكس بـ«تريبل دابل»
مدرب تشيلسي: لم نستحق الخسارة أمام دورتموند
مدرب تشيلسي: لم نستحق الخسارة أمام دورتموند
لاعب أيندهوفن الهولندي: باريس يملك خيار إعادتي والأمر متروك لي
لاعب أيندهوفن الهولندي: باريس يملك خيار إعادتي والأمر متروك لي
بعد إجرائه كشفا طبيا بإيطاليا.. كونتي يغيب عن توتنهام
بعد إجرائه كشفا طبيا بإيطاليا.. كونتي يغيب عن توتنهام
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات ......
المزيد
الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت
الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت...
أولى صفقات ريال مدريد الصيفية.. الظهير فران غارسيا
أولى صفقات ريال مدريد الصيفية.. الظهير فران غارسيا...
الدوري الإيطالي: نابولي يفتتح الجولة بزيارة ساسوولو.. الجمعة
الدوري الإيطالي: نابولي يفتتح الجولة بزيارة ساسوولو.. الجمعة...
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية ......
بعد إجرائه كشفا طبيا بإيطاليا.. كونتي يغيب عن توتنهام
بعد إجرائه كشفا طبيا بإيطاليا.. كونتي يغيب عن توتنهام...
المزيد