الدوري الإيطالي: ميلان يواجه مونتسا.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا سيلفيو برلسكوني السابق والحالي وجهًا لوجه السبت عندما يحل ميلان على مونتسا الطامح لمواصلة مشواره الرائع في موسمه الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

لا يزال مونتسا الفريق الوحيد في «سيري أ» من دون خسارة في العام الحالي، ويستقبل ميلان على خلفية سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة متطلعا لتعزيزها وإلحاق المزيد من الضرر بالفريق الذي حقق مع برلوسكوني كل الألقاب الممكنة في حقبة ذهبية، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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يحتل فريق المدرب رافاييلي بالادينو المركز العاشر برصيد 29 نقطة بالتساوي مع يوفينتوس التاسع الذي أسقطه مونتسا ذهابا وإيابا هذا الموسم ويقدم كرة قدم تُنبئ ببقائه بين الكبار لفترة من الوقت.

منذ تولي بالادينو المهام في منتصف سبتمبر الماضي، فاز مونتسا بثماني مباريات في الدوري من أصل 16، بعد أن فشل سلفه في تحقيق ذلك في الست الأولى. ولو أن الموسم بدأ مع وصوله لكان يحتل راهنا المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن الرابع.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إنه يريد أن يسعى مونتسا للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل «وفي الذي يليه».

قد لا يكون من الحكمة التعويل كثيرًا على ما يقوله الرجل النافذ بالنظر إلى وعده بـ«حافلة مليئة بالنساء» إذا تغلب مونتسا على أحد الثلاثة الكبار في إيطاليا.

طموح النادي

لكن طموحه للنادي واضح وقد وضع الأموال في تصرفه؛ قدّر موقع «كالتشيو اي فينانتسا» المتخصص بالأمور المالية إنفاقه عبر شركة العائلة القابضة «فينيفيست» بمبلغ 116 مليون يورو في النادي الذي كان في الدرجة الثالثة عندما استحوذ عليه في 2018.

أوكل أمور الفريق إلى يده اليمنى أدريانو غالياني المنحدر من مونتسا، والذي بنى فريقًا فرض التعادل على ضيفه إنتر 2 - 2 الشهر الماضي بالإضافة إلى فوزه على يوفينتوس مرتين.

وبعد انتصاره على مضيفه بولونيا 1 - 0 في المرحلة الماضية، ستكون المهمة أصعب أمام ميلان المنتعش من فوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي 1 - 0 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ميلان العائد لسكة الانتصارات

كما أن لدى ميلان، الذي عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات على حساب تورينو بعد سلسلة كارثية شهدت على خمس مباريات من دون فوز في الدوري بالإضافة إلى خروجه من الكأس، طموح في المنافسة على مراكز دوري الأبطال.

سبق للروسونيري أن أسقط منافسه 4 - 1 على ملعب «سان سيرو» في المباراة الأولى التي جمعتهما.

يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 41 نقطة على غرار روما الرابع وأتالانتا الثالث.