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صدام ناري يجمع ميلان بتوتنهام في معركة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 06:09 مساء
صدام ناري يجمع ميلان بتوتنهام في معركة دوري الأبطال
مباراة سابقة بين ميلان وتوتنهام. (أرشيفية - الإنترنت)
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يصطدم ميلان الإيطالي بتوتنهام الإنجليزي في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، على ملعب «جوسيبي مياتسا» يستضيف ميلان نظيره توتنهام في اختبار صعب لكليهما، ويأمل مدرب الفريق الإيطالي ستيفانو بيولي في فك النحس، الذي لازمه في الدور ثمن النهائي في موسمي 2012 - 2013 على يد برشلونة الإسباني و2013 - 2014 على يد أتليتكو مدريد الإسباني، فضلًا عن إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة.

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وفشل ميلان في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات خرج خلالها من ثمن نهائي الكأس المحلية وخسر كأس السوبر الإيطالية أيضًا وتراجع إلى المركز الخامس في الدوري بعدما كان مطاردًا مباشرًا لنابولي المغرد في الصدارة، واستعاد ميلان نغمة الانتصارات، الجمعة، عندما تغلب على تورينو بصعوبة (1-صفر) في الدوري، ويريد بيولي أن يكون هذا الفوز نقطة تحول بعد هزيمتين في دربي ميلان وخسارتين مذلتين في الدوري أمام لاتسيو وساسولو.

النتائج المتذبذبة لتوتنهام والهزيمة الأخيرة وضعت ضغطًا كبيرًا على مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، ويعود كونتي إلى إيطاليا بعد أسبوعين فقط من خضوعه لجراحة لإزالة المرارة في وطنه، ومن المرجح أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته السابقة، وأعرب كونتي عن استيائه من صفقات توتنهام الصيفية، وأشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه لا يعتقد قدرة فريقه على التنافس مع فرق القمة بالدوري الإنجليزي.

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