المدير الرياضي لميلان: نعمل على صفقة جديدة للياو.. لا جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الرياضي لنادي إي سي ميلان الإيطالي باولو مالديني أنه يعمل على تجديد عقد مهاجم الفريق البرتغالي رافائيل لياو، لكن لا جديد حتى اللحظة.

وينتهي عقد لياو مع «الروسونيري» في صيف 2024، ومع الاهتمام الكبير باللاعب من جانب العديد من الأندية، يسعى ميلان لحماية لاعبه وإبقائه في الفريق بعقد طويل الأمد، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال مالديني: « نحن نعمل الآن على صفقة لياو الجديدة، نحن في نفس النقطة، إنها ليست اللحظة المناسبة للتفكير في التوقيع».

وأضاف باولو مالديني: « ليس هناك اجتماعات مقررة، ولكن يمكن أن تعقد بسهولة بواسطة مكالمة فيديو، الأهم هو التوصل لاتفاق».