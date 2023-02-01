محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

نشر محامي اللاعب البرتغالي رافائيل لياو لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، بيانا يوضح فيه وضع تعاقد موكله مع «الروسونيري»، بعد تعقد مفاوضات تجديده لعقده.

وقال تيد ديمفولا «لعدة أسابيع، شهدنا تكثيفا للمعلومات الكاذبة والمضللة حول رافائيل لياو، وخاصة في الصحافة الإيطالية»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأضاف « هذا المشروع الهدف منه هو الافتراء، وخلق التوتر بيننا وبين إدارة ميلان بعد الحوار مع الإدارة بشأن تمديد عقد رافائيل».

وأكمل: «نحن نعمل معا حاليا لإيجاد حل مرضٍ لجميع الأطراف».

أولوية اللاعب.. ميلان

ونوه ديمفولا: «لم تتغير أولوية اللاعب، يريد البقاء في إي سي ميلان والاستمرار في النمو والتقدم في هذه المؤسسة وهذه المدينة التي يحبها كثيرا».

وتابع «لذلك ننكر بشدة أي رغبة من جانب رافائيل أو حاشيته في تخفيض بند إطلاقه من أجل تسهيل رحيل اللاعب الصيف المقبل».

واختتم حديثه بقوله «رافاييل يركز بشكل كامل على الأهداف المهمة التي ستأتي مع ناديه الحالي، ويتمنى في هذه الفترة الصعبة أن يكون قادرا على العمل بهدوء وصفاء من أجل العودة إلى الفوز».