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إصابة نيمار خلال لقاء باريس وليل وغيابه غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 07:14 مساء
إصابة نيمار خلال لقاء باريس وليل وغيابه غير محدد
كيليان مبابي يعانق زميله في باريس نيمار جونيور عقب تسجيله الهدف الأول أمام ليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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غادر لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور مباراة فريقه أمام ليل بالجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، من الدقيقة 51 على إثر إصابة تعرض لها.

وينتظر طبيب الفريق إجراء مزيد من الفحوصات للنجم البرازيلي لتحديد مدة الغياب عن الملاعب، والوقت الذي يحتاجه للتعافي من الإصابة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وقال كيليان مبابي زميل نيمار في الفريق: «أتمنى ألا تكون إصابة نيمار خطيرة، آمل أن يعود قريبًا، نحتاجه معنا».

أصابع الاتهام
وتابع مبابي: «لم أكن أبدًا أهاجم أو أشير بإصبع الاتهام إلى نيمار عندما ذكرت أننا بحاجة إلى تناول الطعام والنوم جيدًا».

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا اليوم على ضيفه ليل حينما قلب الطاولة عليه، وهزمه برباعية مقابل ثلاثة في الدوري الفرنسي.

لقطة إصابة نيمار جونيور خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
لقطة إصابة نيمار جونيور خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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