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استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 07:21 مساء
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
لقطة ركلة جزاء وهدف التعادل للهلال أمام الوداد في كأس العالم للأندية بالمغرب, 4 فبراير 2023. (الإنترنت)
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لجأ نادي الوداد البيضاوي المغربي ونظيره الهلال السعودي إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، في المواجهة التي تجمع بينهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول سلبيا من الأهداف والفرص، لكنه كان إيجابيا على مستوى الجماهير الحاضرة بقوة في المدرجات، والتي دعمت صاحب الأرض الوداد المغربي، وقدمت صورة جميلة للجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم.

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في الشوط الثاني دخل الهلال ضاغطا بحثا عن هدف التقدم، لكن الوداد باغت الفريق السعودي بالهدف الأول من رأسية متقنة للاعب أيوب العملود، إثر عرضية جاءت من ركنية، ليتقدم الوداد بالهدف الأول عند الدقيقة 52.

وجاءت أخطر فرص الهلال بالدقيقة 72 بعد انفراد للمهاجم إيجالو، عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله سعود عبدالحميد، لكن الحارس والدفاع الودادي وقف لها بالمرصاد وأبعد الخطر عن مناطقه.

الشوط الإضافي الأول
وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يتمكن أحد من إضافة هدف يقربه للفوز باللقاء، بينما شهد الشوط طرد لاعب الهلال السعودي محمد كنو بالدقيقة 94، لتعود الكفة التساوي بين الفريقين، كل بعشرة لاعبين.

في الشوط الثاني حاول الهلال والوداد التقدم وإنهاء المباراة قبل الوصول لضربات الحظ الترجيحية لكن لم يوفق أحد النادييين في تسجيل هدف، لينتهي الشوط الإضافي بالتعادل، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء.

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