تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل نادي الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفائز.

وانتهى الشوط الأول سلبيا من الأهداف والفرص، لكنه كان إيجابيا على مستوى الجماهير الحاضرة بقوة في المدرجات، والتي دعمت صاحب الأرض الوداد المغربي، وقدمت صورة جميلة للجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم.

- مدرب الوداد: مواجهة الهلال صعبة ونأمل التأهل لملاقاة فلامينغو

- مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

في الشوط الثاني دخل الهلال ضاغطا بحثا عن هدف التقدم، لكن الوداد باغت الفريق السعودي بالهدف الأول من رأسية متقنة للاعب أيوب العملود، إثر عرضية جاءت من ركنية، ليتقدم الوداد بالهدف الأول عند الدقيقة 52.

وجاءت أخطر فرص الهلال بالدقيقة 72 بعد انفراد للمهاجم ماريغا، عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله سعود عبدالحميد، لكن الحارس والدفاع الودادي وقف لها بالمرصاد وأبعد الخطر عن مناطقه.

هدف التعادل للهلال

في الدقيقة 90 احتسب الحكم ضربة جزاء لفريق الهلال بعد لمس الكرة يد المدافع داخل المنطقة، ووسط اعتراضات لاعبي الوداد أشهر الحكم الكارت الأحمر للاعب يحيى جبران، قبل أن يسجل محمد كنو التعادل عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 98 تألق حارس الوداد التاجناوتي، إذ تصدى لركلة حرة مباشرة من لاعب الهلال لوسيانو فيتو، في أقرب فرص «الأزرق» لخطف المباراة، ليلجأ الفريقان للأشواط الأضافية.