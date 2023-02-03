لتأكيد انطلاقته القوية بمونديال الأندية.. الأهلي يطمح للفوز أمام سياتل الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

يطمح الأهلي المصري، ثالث نسخ 2006 و2020 و2021، إلى تأكيد انطلاقته القوية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عندما يلاقي سياتل ساوندرز الأميركي في طنجة المغربية، بعد التفوق في اللقاء الأول بالبطولة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ووجه الأهلي إنذارا شديد اللهجة إلى بطل كونكاكاف عندما فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور الأول الأربعاء الماضي، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ويعول الأهلي على سجله الرائع في البطولة، إذ لم يخسر في الدور الثاني منذ العام 2013.

وشدد مهاجم الأهلي الدولي حسين الشحات صاحب هدف السبق في مرمى أوكلاند على ضرورة مواصلة هز الشباك أمام سياتل.

وبهدفه في مرمى الفريق النيوزيلندي، عادل الشحات رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل نجمي ريال مدريد السابقين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي الذين سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال الأندية.

أرغب في التسجيل بالمباراة المقبلة

قال الشحات لموقع فيفا، «أشكر زملائي على مساعدتي في كتابة التاريخ وتحقيق هذا الإنجاز، أريد أن أسجل في المباراة المقبلة والتي بعدها وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة».

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند عشر مرات، كما أنه يملك ثاني أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد عشر انتصارات.

يذكر أن الفائز في مواجهة الوداد والهلال سيلاقي فلامنغو البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز في مواجهة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد بطل القارة العجوز.