الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق النادي الأهلي المصري الفوز في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية بثلاثية مقابل لا شيء، على نظيره أوكلاند سيتي، ليصعد لمواجهة سياتل ساوندرز في الدور المقبل.

ومع نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، سدد حسين الشحات كرة قوية، غالطت الحارس كونور تراسي، وسكنت شباكه، معلنة الهدف الأول للأهلي المصري.

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ودخل الأهلي الشوط الثاني بحثا عن تأمين النتيجة، وهو ما كان له بقدم المهاجم محمد شريف، بالدقيقة 56، ليبدأ الأهلي بتسيير المباراة، وتقديم عرض ممتع للجماهير الحاضرة بقوة في ملعب اللقاء، قبل أن يقدم محمود عبد المنعم كهربا كرة سحرية بعقب القدم لزميله بيرسي تاو، الذي سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86، وقبل نهاية الوقت الإضافي احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي وبعد العودة لـ«الفار» ألغاها، لتشهد البطولة أول حالة تفسير للجماهير عن سبب القرار من جانب الحكم.

ممثل أوروبا في نصف النهائي

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة الأهلي وسياتل في نصف نهائي البطولة، إذ سيشارك ممثل أوروبا من نصف النهائي مباشرة، والفائز سيتأهل للمباراة النهائية.