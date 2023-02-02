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مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 03:43 مساء
مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير
إنزو فرنانديز بقميص تشيلسي، ستامفورد بريدك بلندن، 31 يناير 2023. (الإنترنت)
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أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مليار دولار في نافذة الانتقالات الشتوية (يناير)، ما يشكل نحو ضعف الرقم القياسي سابقا، مع دمج الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويبلغ إجمالي النفقات 3.4 مليار دولار خلال موسم 2022-2023، وهو الأعلى على الإطلاق.

واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، غالبية أندية الدوري الممتاز بـ«المنشطات الاقتصادية»، واصفا الدوري الإنجليزي بأنه «مسابقة مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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أكدت شركة متخصصة في مجال التدقيق المالي أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 815 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل مليار دولار) في نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وجاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 90 في المئة من الرقم القياسي السابق (430 مليون جنيه إسترليني في 2018) وثلاثة أضعاف ما كان عليه في النافذة الشتوية السابقة، حسب إحصاءات شركة «ديلويت».

مع دمج الرقم القياسي البالغ 1.9 مليار جنيه إسترليني الذي تم إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد أنفقت أندية الدوري الممتاز 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال موسم 2022-23، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق.

رقم قياسي في الإنفاق
وشكل أيضا إنفاق أندية البريميرليغ في اليوم الأخير بقيمة 275 مليون جنيه إسترليني رقما قياسيا جديدا في النافذة الشتوية. واستحوذت خمسة من أفضل ستة أندية أصحاب الدخل المرتفع على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، وكان تشيلسي منخرطا في أكثر من ثلث إجمالي نفقات الدوري.

فقد شهد اليوم الأخير الثلاثاء سلسلة من الصفقات في الساعات الأخيرة، حيث سجل تشيلسي رقما قياسيا بريطانيا جديدا بالتعاقد مع الأرجنتيني إنسو فرنانديس الفائز بكأس العالم 2022، قادما من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار).

تسجيل إيرادات قياسية لحقوق البث للدوري بين 2022- 2025
يأتي الإنفاق الضخم لأندية «البريميرليغ» بالتوازي مع تسجيل إيرادات قياسية لحقوق البث للدوري بين 2022- 2025 وللمرة الأولى، تجاوزت مبيعات حقوق البث التلفزيوني الدولية الرقم الذي تستحوذه السوق المحلية في المملكة المتحدة، مما رفع إجمالي المبيعات إلى أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

في المقابل، انخفض الإنفاق على الانتقالات في باقي الدوريات الكبرى في أوروبا من 396 مليون يورو في نافذة يناير 2022 إلى 255 مليون يورو.

وعلى ضوء هذه المعطيات، اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس غالبية أندية الدوري الممتاز بـ«المنشطات الاقتصادية». وغرد: «نقرأ عن قوة الدوري الممتاز، لكن الأمر ليس كذلك، إنها مسابقة مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين».

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