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البحريني بن إبراهيم رئيسا للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:40 مساء
البحريني بن إبراهيم رئيسا للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 1 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الأربعاء، رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية لولاية ثالثة حتى العام 2027، خلال الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة.

قال بن ابراهيم (57 عاما): «إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الآسيوي، وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة». وتابع: «دخلت كرة القدم الآسيوية حقبة جديدة» مشيدا باستضافة قطر مونديال 2022، وفق موقع «فرانس 24».

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وعن التحديات التي تنتظره في ولايته الثالثة والأخيرة (بحسب النظام الداخلي)، لفت بن إبراهيم إلى أن التركيز سيكون على بطولات الأندية.

وقال في تصريح إلى وكالة فرانس برس: «المنتخبات الآسيوية تطورت بشكل جيد وواضح، لكن بطولات الأندية تحتاج لتطوير أكبر ولدعم وتحديث».

موعد كأس آسيا بانتظار أجندة فيفا
وعن موعد كأس آسيا 2023 في قطر، قال بن إبراهيم «نحن ننتظر تحديد الأجندة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن اذا ما خاب ظني ستكون في يناير 2024».

وفي رد على سؤال بشأن احتمال انضمام الاتحاد الروسي للاتحاد الآسيوي بعد تجميد مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في الاتحاد الأوروبي على خلفية غزو أوكرانيا، أشار رئيس الاتحاد القاري إلى أن: «الاتحاد الروسي هو عضو في الاتحاد الاوروبي، والموضوع يخص الاتحادين الأوروبي والدولي».

لكنه أردف: «إذا وصلنا شيء رسمي للاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، فهذا موضوع آخر، لكنني لن أستبق الأحداث وأتكلم عن أمر لم يحصل أساسا».

وتابع: «تربطنا علاقة طيبة مع الاتحاد الروسي ومع باقي الاتحادات الأوروبية، ونحن دائما على تواصل مع الاتحادات في كافة المناسبات، ونريد مصلحة اللعبة كما نسعى لإبعاد السياسة عن كرة القدم».

وهنأ السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بن إبراهيم الذي أصبح تلقائيا نائبا له، وأشاد بتطور كرة القدم الآسيوية، وبمونديال قطر: «كأس العالم للرجال في قطر كانت أفضل كأس عالم على الإطلاق، سيكون من الصعب الوصول الى هذا المستوى».

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