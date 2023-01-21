مصر تتفوق على البحرين وتضمن مقعدا بربع نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب البحرين، في مباراة الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقامة في السويد وبولندا، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، مع تبقي مباراة وحيدة أمام الدنمارك لتحديد المتصدر.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق سبع نقاط عن البحرين، بواقع 18 / 11، وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة «الفراعنة» وأنهوا المباراة لصالحهم 26 مقابل 22.

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ونال الحارس المصري كريم هنداوي جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة، بناء على ما قدمه خلال المباراة، إذ منع المنتخب البحريني من التقدم بالنتيجة في أكثر من هجمة.