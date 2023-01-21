مصر تواجه البحرين.. و«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مونديال اليد بتوقيت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقى منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد، السبت، نظيره البحرينى فى إطار ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في السويد وبولندا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري، ويطمح منتخب يد «الفراعنة» للفوز لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائي.

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ونجح منتخب «الفراعنة» في الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسي على حساب بلجيكا بنتيجة (33-28) ليصل إلى النقطة السادسة ويعتلى صدارة المجموعة الرابعة في ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.