مصر تواجه البحرين.. و«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مونديال اليد بتوقيت ليبيا

يلتقى منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد، السبت، نظيره البحرينى فى إطار ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في السويد وبولندا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري، ويطمح منتخب يد «الفراعنة» للفوز لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائي.
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ونجح منتخب «الفراعنة» في الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسي على حساب بلجيكا بنتيجة (33-28) ليصل إلى النقطة السادسة ويعتلى صدارة المجموعة الرابعة في ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.
مباريات السبت
مصر× البحرين (16:30 ليبيا) تنقلها «أون سبورت» الرياضية
صربيا × الأرجنتين (16:30 ليبيا)
المغرب × الجزائر (16:30 ليبيا) تنقلها الرياضية المغربية
قطر × النرويج (19:00 ليبيا)
مقدونيا الشمالية × تونس (19:00 ليبيا)
كرواتيا × بلجيكا (19:00 ليبيا)
هولندا × ألمانيا (21:30 ليبيا)
أميركا × الدنمارك (21:30 ليبيا).
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