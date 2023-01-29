مونزا يعمق جراح يوفنتوس ويفوز عليه بثنائية في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق مونزا الفوز على يوفنتوس (2 - صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، ليزيد جراح يوفنتوس الذي يعاني في الفترة الأخيرة.

وسجل هدف مونزا الأول باتريك كيوريا عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله داني موتا الهدف الثاني بالدقيقة 39، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي.

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ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد «السيدة العجوز» عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر بعد 15 نقطة من رصيده.