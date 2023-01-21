أليغري يتحدى اللعب المشبوهة.. ويوفنتوس يتحرك في الاستئناف قبل 24 ساعة من مواجهة أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أنّ لا شيء تغيّر بالنسبة لفريقه على الرغم من عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة لتزوير البيانات المالية، ليتراجع فريق «السيدة العجوز» بموجب هذا القرار من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، ليصبح على بُعد 12 نقطة من المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مما قلّص فرصه بشكل كبير.

جاء هذا القرار قبيل مواجهة يوفنتوس وأتالانتا، الأحد، إلا أنّ أليغري حاول التقليل من تأثير الحكم على موسم الفريق واللاعبين، وقال «نحن بحاجة إلى إنهاء النصف الأول من الموسم بأفضل طريقة ممكنة، فبعد الأمس نحتاج أن نبقى متراصين كمجموعة، ونبقي رؤوسنا منخفضة ونعمل. لا يمكننا إلا التفكير فيما يحدث على أرض الملعب»، بحسب «فرانس برس».

- خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

وأضاف «لا شيء يتغير، نحن بحاجة إلى الحصول على النقاط، مواجهة الغد ستكون صعبة لأن أتالانتا يلعب بشكل جيد وفي حالة جيدة، نحن بحاجة لاتخاذ خطوة واحدة في وقتها».

وأعلن يوفنتوس أنه سيستأنف قرار محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليس فقط بحسم النقاط، بل بإيقاف عدد من مسؤوليه الكبار السابقين بمن فيهم المدير الرياضي الحالي فيديريكو تشيروبيني.

إيقاف الرئيس السابق أندريا أنييلي

وأوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي والمدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني لمدة سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، والحالي في توتنهام الإنجليزي 30 شهرًا.

وبعد تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سمبدوريا وإمبولي من الدرجة الأولى، وصف الفريق القانوني ليوفنتوس القرار بأنه «ظلم واضح». ويملك يوفنتوس فرصة واحدة لإلغاء قرار الاتحاد، وذلك في محكمة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.