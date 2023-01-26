بطولة أستراليا المفتوحة: سابالينكا تصعد لمواجهة ريباكينا في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الخامسة عالميًا، أول نهائي كبير لها في مسيرتها، بفوزها اليوم الخميس على البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة (7-6)، (7/1)، (6-2).



وتلتقي سابالينكا في مباراة القمة السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون، الفائزة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

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