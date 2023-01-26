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بطولة أستراليا المفتوحة: سابالينكا تصعد لمواجهة ريباكينا في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 02:55 مساء
بطولة أستراليا المفتوحة: سابالينكا تصعد لمواجهة ريباكينا في النهائي
البيلاروسية أرينا سابالينكا، تحتفل بفوزها على البولندية ماغدا لينيت في بطولة أستراليا المفتوحة، 26 يناير 2023. (الإنترنت)
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بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الخامسة عالميًا، أول نهائي كبير لها في مسيرتها، بفوزها اليوم الخميس على البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة (7-6)، (7/1)، (6-2).

وتلتقي سابالينكا في مباراة القمة السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون، الفائزة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

- بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
- سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش

التأهل بفوز على فيكيتش بربع النهائي
وجاء تأهل البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة إلى الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، لأول مرة في مسيرتها بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 6-3 و6-2.

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