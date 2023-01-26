بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا

بلغت، اليوم الخميس، الكازاخية إيلينا ريباكينا أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب في العامين 2012 و2013، بنتيجة (7-6) (7/4)، (6-3).
وهذا النهائي الكبير الثاني للمصنفة 25 عالميا بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، وضربت موعدا في المباراة القمة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا أو البولندية ماغدا لينيت اللتين تلعبان لاحقا.
- ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة الأولى عالميا شيانتيك في بطولة أستراليا للتنس
- سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
طرف النهائي الآخر
ستحاول سابالينكا التأهل للنهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد لينيت التي تواصل مهمة رفع العلم البولندي في البطولة الأسترالية بعد خروج مواطنتها إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا من ثمن النهائي على يد الكازاخستانية من أصل روسي إيلينا ريباكينا.
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