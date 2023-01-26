بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت، اليوم الخميس، الكازاخية إيلينا ريباكينا أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب في العامين 2012 و2013، بنتيجة (7-6) (7/4)، (6-3).



وهذا النهائي الكبير الثاني للمصنفة 25 عالميا بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، وضربت موعدا في المباراة القمة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا أو البولندية ماغدا لينيت اللتين تلعبان لاحقا.

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