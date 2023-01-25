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سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:03 مساء
سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش
البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة من مباراة ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، أستراليا، 25 يناير 2023. (الإنترنت)
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تأهلت اليوم الأربعاء البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الـ«غراند سلام»، لأول مرة في مسيرتها بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 6-3 و6-2.

وقالت سابالينكا بعد خروجها منتصرة من أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية: «يراودني شعور مميز جدا بالتواجد في نصف النهائي هنا، كانت مباراة صعبة»، مضيفة: «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز وكان من الرائع اللعب هنا اليوم، الجو كان مذهلا»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وستواجه سابالينكا منافستها ماغدا لينيت التي واصلت مفاجآتها وبلغت دور الأربعة لأول مرة في الـ«غراند سلام».

وعانت البلاروسية ذات الـ24 عاما لبلوغ نصف النهائي الثاني لها تواليا في البطولات الكبرى والرابع في مسيرتها، إذ احتاجت إلى ساعة و49 دقيقة كي تتخطى فيكيتش التي كانت تخوض ربع النهائي الكبير الثاني فقط في مسيرتها، بعد فلاشينغ ميدوز عام 2019، فيما احتاجت لينيت البالغة من العمر 30 عاما إلى ساعة و27 دقيقة للفوز على بليشكوفا، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2016 وويمبلدون 2021، 6-3 و7-5.

الانتصار في أول ظهور بربع النهائي
وقالت سابالينكا بعد خروجها منتصرة من أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية «يراودني شعور مميز جدا بالتواجد في نصف النهائي هنا، كانت مباراة صعبة»، مضيفة: «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز وكان من الرائع اللعب هنا اليوم، الجو كان مذهلا».

وخاضت البيلاروسية البطولة الأسترالية وهي من بين أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب بعد تتويجها بطلة لدورة أديلايد، كما أنها لم تخسر أي مجموعة في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن في 2023.

لكنها واجهت صعوبة الأربعاء ضد لاعبة أسقطت البيلاروسية خمس مرات من أصل ست مواجهات سابقة، بينها الدور الثاني لأولمبياد طوكيو صيف 2021 والدور ربع النهائي لدورة سان دييغو الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وعانت سابالينكا منذ البداية واضطرت لإنقاذ إرسالها ثلاث مرات خلال الشوط الثالث من المجموعة الأولى كي تتقدم 2-1، ثم عندما اعتقدت أنها حققت الفارق في الشوط الرابع الذي حسمته على إرسال منافستها لتتقدم 3-1، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط التالي.

مفتاح فوز سابالينكا
إلا أن سابالينكا استفادت من معاناة فيكيتش على إرسالها وحققت الفارق في الشوط الثامن لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة 6-3 بعد معركة استمرت لساعة.

ورأت البيلاروسية أن محافظتها على رباطة جأشها لعبت دورا «بالبقاء في الأجواء مهما حصل. أعتقد أن هذا كان المفتاح للفوز».

وبدأت أرينا المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى وضربت باكرا بكسر إرسال منافستها مرتين كي تتقدم 3-صفر، مستفيدة من الأخطاء المزدوجة لفيكيتش والتي بلغت 12 خطأ.

وبعد شوط ثامن متوتر شهد التعادل ثلاث مرات، نجحت سابالينكا أخيرا في المحافظة على إرسالها وحسمه، لتنهي المجموعة 6-2 وتحجز بطاقتها إلى دور الأربعة.

وخلافا لسابالينكا التي وصلت إلى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في العامين الماضيين وبطولة ويمبلدون 2021، كانت فيكيتش تصارع من أجل شق طريقها مجددا إلى نادي العشرين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات بعد العملية الجراحية التي خضعت لها ابنة الـ26 عاما في ركبتها قبل عامين.

خطوة أخرى نحو اللقب
وستحاول سابالينكا الآن التقدم خطوة أخرى نحو اللقب الكبير الأول في مسيرتها لكن مهمتها في دور الأربعة لن تكون سهلة ضد لينيت التي تواصل مهمة رفع العلم البولندي في البطولة الأسترالية بعد خروج مواطنتها إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من ثمن النهائي على يد الكازخستانية من أصل روسي إيلينا ريباكينا.

وقالت لينيت، المصنفة 46 عالميا والتي ستدخل الإثنين نادي الثلاثين الأوليات لأول مرة في مسيرتها (أفضل تصنيف سابقا كان 33 في فبراير 2020)، بعد انتصارها على بليشكوفا «أنا متأثرة جدا، لا أصدق حقا. إنه حلم يتحول إلى حقيقة. أنا ممتنة وسعيدة جدا»، متوجهة إلى الجمهور: «شكرا على تشجيعكم ودعمكم، كنت بحاجة إلى ذلك حقا».

وتابعت: «نواصل المشوار. لا أريد المبالغة في الحماس لأننا ما زلنا في البطولة»، وبالتالي عليها التركيز على ما ينتظرها ضد سابالينكا التي خرجت منتصرة من المواجهتين السابقتين مع البولندية، عام 2018 في ثمن نهائي دورة تينانجين الصينية 6-1 و6-3 وعام 2021 في الدور الأول لأولمبياد طوكيو 6-2 و6-1.

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