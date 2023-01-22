بعد انتهاء الإيقاف.. رونالدو «أساسي» في أولى مبارياته الرسمية مع النصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب نادي النصر السعودي، رودي غارسيا، تشكيلة الفريق لمواجهة الاتفاق اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ويشارك النجم كريستيانو رونالدو في اللقاء أساسيًا بعد انتهاء مدة إيقافه.

وإليكم كامل التشكيل:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي العوجامي وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وسلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري وتاليسكا وعبدالمجيد الصليهم

خط الهجوم: بيتي مارتينيز وكريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب

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وأعلن في المقابل المدرب باتريس كارتيرون تشكيلة الاتفاق لمواجهة الليلة، بثنائي هجومي يوسف نياكاتي وروبن كوايسون.

التشكيلة الكاملة:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: سعيد المولد ومارسيل تيسراند وسعد آل موسى وعبدالله الخطيب

خط الوسط: محمد الكويكبي وعلي هزازي وفيصل الغامدي وفيتينيو

خط الهجوم: يوسف نياكاتي وروبن كوايسون

تشكيلة نادي النصر لمواجهة الاتفاق بملعب مارسول بارك، 22 يناير 2023. (صفحة النصر بتويتر)