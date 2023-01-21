قاطعا الطريق أمام الأندية المهتمة.. دورتموند يبقي موكوكو حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي بروسيا دورتموند الألماني لاتفاق مع الموهبة الشابة يوسف مكوكو على تمديد عقده مع الفريق حتى 2026، قاطعا الطريق على الأندية المهتمة بخطف الألماني الصغير.

وينتهي تعاقد موكوكو مع بروسيا الصيف المقبل، ما دفع أندية إنجليزية إلى جانب برشلونة الإسباني لإبداء رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الألماني، وفق ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقطع بروسيا الطريق أمام تلك الأندية بتوصله لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده، بينما أكد يوسف موكوكو أن رغبته كانت دائما البقاء في «سيغنال إيدونا بارك»، ولا حقيقة لكل الشائعات التي تحدثت عن بحثه على راتب أعلى.

الإعلان قريبا

ومن المتوقع أن يعلن النادي الألماني قريبا عن العقد الجديد للشاب البالغ من العمر 18 عاما، والذي استدعاه مدرب المنتخب الألماني هانز فليك للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 الماضية.

وحاولت بعض الأندية الإنجليزية التعاقد مع موكوكو في انتقالات يناير الحالية، بينما فضل برشلونة الانتظار للصيف المقبل، واستطلاع رغبة الشاب الألماني في تغيير الأجواء عقب نهاية تعاقده مع دورتموند.