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الركراكي ثالث أفضل مدرب بالعالم في استفتاء الاتحاد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 05:43 مساء
الركراكي ثالث أفضل مدرب بالعالم في استفتاء الاتحاد الدولي
لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بمدربهم وليد الركراكي عقب إقصاء المنتخب البرتغالي من كأس العالم 2022، ملعب الثمامة بقطر، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حصد المدرب المغربي وليد الركراكي المركز الثالث، في ترتيب أفضل مدربي العالم للعام 2022، وفق استفتاء أجراه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بعد حصده 30 نقطة.

وحسم المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المنافسة لصالحه بواقع 240 نقطة، لا سيما وأنه قاد بلاده لحصد لقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخ «التانغو الأرجنتيني»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».

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ونال مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، المركز الثاني بعد حصوله على 45 نقطة؛ إذ حقق مع منتخب بلاده مركز الوصيف في بطولة المونديال القطرية.

تفوق الركراكي
وتفوق المدرب المغربي وليد الركراكي على مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال، ومدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، بينما جاء مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار، ثامنًا، برصيد خمس نقاط.

وتوج وليد مع منتخب بلاده بالمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022، على الرغم من توليه مهمة تدريب المنتخب قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق المونديال، عقب الخسارة أمام المنتخب الكرواتي، بينما خسر مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي، يصل لهذا الإنجاز.

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