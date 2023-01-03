ملعب «مرسول بارك» يتزين لاستقبال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ملعب «مرسول بارك» حدثا رياضيا كبيرا ومهما في المملكة العربية السعودية، بإقامة حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام، بعد انضمامه رسميًا إلى النصر.

قدمت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر «تويتر» استعراض اللحظات الأولى من وصول نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، وذلك تمهيدا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء.

ويقدم نادي النصر لاعبه الجديد رونالدو مساء اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، وذلك على ملعب «مرسول بارك» بمدينة الرياض.