المغرب يطمح في تكريم أسطوري أمام كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى المنتخب المغربي لإنهاء مشاركته التاريخية في النسخة الحالية لكأس العالم 2022، والمقامة في قطر، بتكريم أسطوري، لم يسبقه له من قبل أي منتخب أفريقي ولا عربي، حين يواجه المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وعينه على حصد الميدالية البرونزية.

ولن يقبل المدرب الوطني وليد الركراكي ولا كتيبته المدججة بالنجوم، بغير الفوز اليوم أمام منتخب كرواتيا، والتي ستنطلق في الخامسة مساءً على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وقد ظل الركراكي وفيًّا لما قاله وردده منذ وطأت قدماه أرض قطر: كتابة التاريخ من خلال تحقيق الفوز مهما كان المنافس أو مستوى المنافسة، وبالتالي، فهو وفريقه على أبواب الوفاء بالعهد إذ يسعون لختم مشوارهم بـ«تكريم» بطولي أمام منافس جريح خرج مذلولًا في نصف النهائي على يد الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

ويرغب «أسود الأطلس» في تكملة عروضهم القوية في المونديال، والأداء الأكثر من رائع بإشادة الجميع، أمام زملاء الكرواتي لوكا مودريتش، في محاولة لحصد الميدالية البرونزية، وتحقيق المركز الثالث، بعد أن أقصي المنتخب المغربي من نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بينما يأتي المنتخب الكرواتي من إقصاء مرير أمام المنتخب الأرجنتيني.

مشوار كبير في البطولة

ويستحق المغاربة حصد البرونزية، بعد مشوار طويل في البطولة، وقهرهم منتخبات كبيرة وأسماء رنانة على الساحة الكروية، إذ استطاع زملاء حكيم زياش التغلب على المنتخب البلجيكي في دور المجموعات، ليقهر بعدها منتخب إسبانيا، الذي كان مرشحًا لنيل اللقب، قبل الاصطدام بالمغربي الطامح، وبعد الوصول لربع النهائي، وكتابة إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية والعربية، واجه «أسود الأطلس» منتخب البرتغال، المرشح هو الآخر لحصد البطولة، لكن أحلام المغاربة استمرت، وإيمانهم بقدرتهم دفعهم للتغلب على أصدقاء كرستيانو في مباراة كبيرة، برهن فيها المنتخب المغربي على قدراته.

قال زكرياء أبو خلال عشية المواجهة أمام كرواتيا: «جاهزون لكي نحصد المركز الثالث»، مشيدًا بالأجواء المثالية داخل منتخب صنع التاريخ وخطف أنظار العالم.

وأقر القائد رومان سايس، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، بوجود خيبة أمل بعد السقوط أمام فرنسا في نصف النهائي، لكنه شدد على أن منتخب بلاده حقق إنجازًا تاريخيًا بوصوله لهذه المباراة، وأكد على سعيهم لنيل المركز الثالث من كرواتيا، وذلك وفق ما جاء في موقع «فرانس 24».

إدارة قطرية

وسيدير مباراة تحديد المركز الثالث الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم وكان الجاسم 35 عامًا بمساعدة مواطنيه طالب المرّي وسعود أحمد.