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ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 05:02 مساء
ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024
المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب من المؤتمر الصحفي لمبارة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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قرر المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب استكمال مهمته في تدريب منتخب بلاده حتى يورو 2024، وذلك بعد إقصاء المنتخب الإنجليزي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

واستجاب المدرب ديشامب لرغبة الاتحاد الفرنسي متمثلًا في رئيسه نويل لو جريت، باستمراره على رأس القيادة الفنية لمنتخب «الديوك»، حتى منافسات اليورو المقبلة في ألمانيا 2024، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا» نقلًا عن جريدة «لو باريزيان» الفرنسية.

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وذكرت الجريدة الفرنسية أنه لا توجد معارضة بداخل الاتحاد حيال استمرار ديدييه ديشامب في منصبه، خاصة بعد قيادته البارعة للمنتخب الفرنسي في منافسات اليورو وأمم أوروبا، إضافة لما يقدمه رفقة المنتخب في منافسات المونديال الحالية المقامة بقطر.

بطل العالم كلاعب ومدرب
يذكر أن المدرب الذي جلب لبلاده بطولة كأس العالم مرتين لاعبًا ومدربًا، سيكمل مسيرة 10 سنوات في القيادة الفنية للمنتخب، إذ تولى المهمة في 2012، خلفًا لمواطنه لوران بلان.

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